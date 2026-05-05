05.05.2026
Kontrollen an deutschen Grenzen
Dobrindt will Grenzregime erhalten
Innenminister: Grenzkontrollen werden auf unbestimmte Zeit fortgesetzt
Von Philip Tassev
Die Einlasskontrollen an den deutschen Außengrenzen sollen auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden. Das erklärte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) am Sonntag abend in der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin«. Zwar ist die Zahl an Asylsuchenden im April verglichen mit dem Vorjahresmonat laut Dobrindts Ministerium rund ein Drittel zurückgegangen – von 9.108 im April 2025 auf 6.144 Asylsuchende im April 2026 –, dennoch gehe es aktuell darum, »dass wir diese Gren...
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