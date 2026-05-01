12.05.2026
Mittlerer Osten und Energiepolitik
Mit Trump ins Licht
Die neue syrische Regierung öffnet dem Kapital, vor allem US-amerikanischem, die Tore. Dabei geht es auch um geopolitische Erwägungen vor dem Hintergrund alternativer Energiekorridore
Von Tim Krüger
Geht es nach dem US-amerikanischen Sondergesandten für Syrien, Tom Barrack, könnte das Land bald zu einem der zentralen Umschlagplätze für den Öl- und Gastransfer in der Region werden, berichtete das in London ansässige arabische Politik- und Wirtschaftsmagazin Al-Majalla Mitte April auf seiner Website. Das zur saudiarabischen Saudi Research and Media Group gehörige Medium berief sich dabei auf ein Dokument des US-Diplomaten, welches vor dem Hintergrund der Sperrung...
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