Zum Inhalt der Seite
12.05.2026
Mittlerer Osten und Energiepolitik

Mit Trump ins Licht

Die neue syrische Regierung öffnet dem Kapital, vor allem US-amerikanischem, die Tore. Dabei geht es auch um geopolitische Erwägungen vor dem Hintergrund alternativer Energiekorridore

Von Tim Krüger
Geht es nach dem US-amerikanischen Sondergesandten für Syrien, Tom Barrack, könnte das Land bald zu einem der zentralen Umschlagplätze für den Öl- und Gastransfer in der Region werden, berichtete das in London ansässige arabische Politik- und Wirtschaftsmagazin Al-Majalla Mitte April auf seiner Website. Das zur saudiarabischen Saudi Research and Media Group gehörige Medium berief sich dabei auf ein Dokument des US-Diplomaten, welches vor dem Hintergrund der Sperrung...

Artikel-Länge: 23134 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe