Geht es nach dem US-amerikanischen Sondergesandten für Syrien, Tom Barrack, könnte das Land bald zu einem der zentralen Umschlagplätze für den Öl- und Gastransfer in der Region werden, berichtete das in London ansässige arabische Politik- und Wirtschaftsmagazin Al-Majalla Mitte April auf seiner Website. Das zur saudiarabischen Saudi Research and Media Group gehörige Medium berief sich dabei auf ein Dokument des US-Diplomaten, welches vor dem Hintergrund der Sperrung...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.