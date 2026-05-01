02.05.2026
Chronik
Anno … 19. Woche
1386, 9. Mai: Portugal und England schließen den Vertrag von Windsor. Die in Lissabon seit 1383 neu herrschende Dynastie Avis bekräftigt damit eine 1373 geschlossene Allianz zwischen den beiden Seenationen. Die englische Hilfe trägt entscheidend dazu bei, dass Portugal gegenüber dem Königreich Kastilien seine Unabhängigkeit bewahren kann. Da die Allianz nie aufgekündigt wurde, ist sie heute das älteste noch bestehende diplomatische Bündnis Europas. 1686, 6. Mai: Pol...
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