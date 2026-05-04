04.05.2026
Kommunisten in Irland
Engagement und Isolation
Sinéad Morrisseys Buch über ihre Kindheit und Jugend in einer kommunistischen Familie in Nordirland
Von Dieter Reinisch
Die nordirische Dichterin Sinéad Morrissey wurde 1972 in Portadown geboren. Sie wuchs zunächst in der Kleinstadt Craigavon, später in Belfast auf. Sie hat nun ein Buch mit Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend vorgelegt. Von den bekannten Eckdaten des Nordirlandkonflikts ist darin nur am Rande die Rede – obwohl Morrissey in einer sehr politischen Familie aufwuchs. Ihre Eltern hatten sich auf einem Treffen kommunistischer Aktivisten in England kennengelernt. Morri...
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