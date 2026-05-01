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02.05.2026
jW-Wochenendgeschichte

Auferstanden aus Ruinen

Man kann sich den Judas-Priest-Fan wieder als glücklichen Menschen vorstellen

Von Frank Schäfer
Der junge Gitarrist Kenneth Downing aus Yew Tree, dem Sozialhilfeghetto West Bromwichs, im Herzen des Black Country, ist auf dem Weg vom Pub nach ­Hause, als ein alter Bandbus an ihm vorbeifährt. Downing erkennt sofort den Sänger Al Atkins. Er hat vorgespielt bei ihnen, aber sie wollten ihn nicht, weil er den Blues nicht beherrscht. Downing liest die großen Buchstaben an der Seite des Ford Transit – JUDAS PRIEST – und weiß endlich, was er mit seinem Leben anfangen w...

Artikel-Länge: 15215 Zeichen

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