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02.05.2026
Der schwarze Kanal

Die Grundfrage des Krieges

Lenin 1917: Kann man Krieg erklären ohne die vorangegangene Politik der ­betreffenden Staaten, des Staatssystems und der betreffenden Klassen? Einzelbeispiele und Zufälle helfen nicht

In Europa herrschte Frieden, aber er wurde erhalten, weil die Herrschaft der europäischen Nationen über Hunderte Millionen Bewohner der Kolonien nur vermittels ständiger, ununterbrochener, niemals abreißender Kriege ausgeübt wurde, die wir Europäer nicht als Kriege betrachten, weil sie allzu häufig nicht Kriegen, sondern eher einem bestialischen Gemetzel, der bestialischen Ausrottung wehrloser Völker ähnelten. Aber die Sache ist die, dass wir, um den gegenwärtigen K...

Artikel-Länge: 4821 Zeichen

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