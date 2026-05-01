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02.05.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Timmy Hope Live aus dem Tivoli: Die Alemannia hat sich vor allem in der Rückrunde stark präsentiert und kann sich nun einen entspannten Saisonabend gönnen. Die Kogge derweil will noch einen Restbestand an Hoffnung auf den Aufstieg wahren. Nur noch um die Ehre geht es parallel bei Saarbrücken gegen Mannheim (SWR/SR). → Fußball der Herren. Dritte Liga, 36. Spieltag: Alemannia Aachen – Hansa Rostock. NDR, Sa., 14.00 Uhr ¡Baila, baila! 15 Jahre arbeitete Alexis Hernande...

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