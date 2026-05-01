02.05.2026
Literaturgeschichte
»Die Dschungelmoral ausroden«
Über allem stand der Kampf gegen den Faschismus. Vor 125 Jahren wurde der Schriftsteller Willi Bredel geboren
Von Kai Köhler
Willi Bredel wird oft als »Arbeiterschriftsteller« erinnert: als einer jener Werktätigen, die im Umkreis der KPD in der Weimarer Republik zur Literatur kamen, die Nazizeit irgendwie überlebten und dann in der DDR zu einem Ruhm kamen, der ideologisch begründet gewesen sei. Im besseren Fall wird immerhin anerkannt, dass sie Erfahrungen aus der Arbeitswelt aufgeschrieben haben, dass sie Widerstand gegen den deutschen Faschismus geleistet haben und – schulterklopfend – ...
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