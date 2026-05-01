Willi Bredel wird oft als »Arbeiterschriftsteller« erinnert: als einer jener Werktätigen, die im Umkreis der KPD in der Weimarer Republik zur Literatur kamen, die Nazizeit irgendwie überlebten und dann in der DDR zu einem Ruhm kamen, der ideologisch begründet gewesen sei. Im besseren Fall wird immerhin anerkannt, dass sie Erfahrungen aus der Arbeitswelt aufgeschrieben haben, dass sie Widerstand gegen den deutschen Faschismus geleistet haben und – schulterklopfend – ...

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