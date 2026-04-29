Dokumentarfilme über die eigene Familie, die Eltern gar, geraten selten gut. Es gibt Ausnahmen, wie Andreas Goldsteins Portrait seines Vaters, Klaus Gysi. Häufiger aber ist das Scheitern, zumal wenn familiäre Verletzungen im Spiel sind, die der Film aufarbeiten soll. In »Friendly Fire« ist es Klaus Fried, der seinen Vater, den Dichter Erich Fried, zu verstehen versucht. Dabei kommen auch zahlreiche Angehörige der umfangreich verzweigten Familie zu Wort. War es ein N...

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