02.05.2026
Noch keine Zinserhöhung
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs
Von Lucas Zeise
Nach zwei Monaten Krieg gegen den Iran ist das Wachstum in der Euro-Zone noch schwächer und die Inflation noch stärker als zuvor – weitaus stärker als die Europäische Zentralbank (EZB) das erwartet hatte. Das BIP-Wachstum sank im ersten Quartal 2026 auf lediglich 0,1 Prozent. Die jährliche Preissteigerung auf der Verbraucherebene kletterte im April weiter auf drei Prozent; schon im März waren es 2,6 Prozent. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde wollte sich das Wort...
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