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02.05.2026
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Noch keine Zinserhöhung

Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Von Lucas Zeise
Nach zwei Monaten Krieg gegen den Iran ist das Wachstum in der Euro-Zone noch schwächer und die Inflation noch stärker als zuvor – weitaus stärker als die Europäische Zentralbank (EZB) das erwartet hatte. Das BIP-Wachstum sank im ersten Quartal 2026 auf lediglich 0,1 Prozent. Die jährliche Preissteigerung auf der Verbraucherebene kletterte im April weiter auf drei Prozent; schon im März waren es 2,6 Prozent. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde wollte sich das Wort...

Artikel-Länge: 3097 Zeichen

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