02.05.2026
Ukraine-Krieg
Häfen und Transportinfrastruktur als Ziele
Ölpest nach ukrainischen Angriffen auf russische Raffinerie, Russland attackiert Odessa. Moskau will Waffenruhe zum »Tag des Sieges«
Von Reinhard Lauterbach
Der russisch-ukrainische Krieg hat auch immer schwerwiegendere ökologische Folgen. Die Beschädigungen, die ukrainische Angriffe an der Raffinerie im Schwarzmeerhafen Tuapse und ihren Nebenanlagen ausgelöst haben, sind nach allem, was auch russische Medien berichten, dramatisch. Die Rede ist von einem mehrere Dutzend Kilometer breiten Ölteppich auf der Meeresoberfläche, der auf die Kurorte Anapa und Sotschi zutreibe. Aus der Stadt Tuapse selbst zeigen Bilder in sozia...
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