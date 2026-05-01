Der russisch-ukrainische Krieg hat auch immer schwerwiegendere ökologische Folgen. Die Beschädigungen, die ukrainische Angriffe an der Raffinerie im Schwarzmeerhafen Tuapse und ihren Nebenanlagen ausgelöst haben, sind nach allem, was auch russische Medien berichten, dramatisch. Die Rede ist von einem mehrere Dutzend Kilometer breiten Ölteppich auf der Meeresoberfläche, der auf die Kurorte Anapa und Sotschi zutreibe. Aus der Stadt Tuapse selbst zeigen Bilder in sozia...

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