Zum Inhalt der Seite
02.05.2026
Brief aus Jerusalem

System der kollektiven Folter

Von → Helga Baumgarten
Der jüngste, am 23. März von der UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese vorgestellte Bericht zu den besetzten palästinensischen Gebieten legt die Symbiose von Völkermord und Folter offen. Er zeigt, dass das zionistische Israel Folter nicht mehr auf Gefängnisse begrenzt, sondern die gesamte palästinensische Gesellschaft damit überzieht, von Gaza bis in die Westbank. Der Holocaustforscher Omer Bartov kommt in seinem eben erschienenen Buch »Israel: What went wr...

Artikel-Länge: 4116 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe