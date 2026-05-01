Irgendwo im Brandenburgischen, südlich von Berlin: Die Felder liegen im fahlen Morgenlicht, der Nebel klebt noch schwer über den abgedeckten, sandigen Spargeldämmen. Zwischen den Reihen bewegen sich Dutzende Landarbeiter – gebeugt und teils kniend. Routiniert sitzt jeder Handgriff. Man hört nur das Knacken der Spargelstangen und das gedämpfte Schaben der Messer im feuchten Boden. Es ist Hochsaison, und die Saisonkräfte sind längst im Dauereinsatz. Eine Zeit, in der ...

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