02.05.2026
Nach Trump-Drohung gegen NATO
Berlin bleibt »cool«
Trump droht mit Truppenabzug. Bundesregierung präsentiert sich betont unbeeindruckt
Von Philip Tassev
Auf die als Drohung gemeinte Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, einen Abzug von US-Truppen aus Deutschland in Erwägung zu ziehen, reagiert die Bundesregierung um Kanzler Friedrich Merz (CDU) bisher betont gelassen. Offenbar persönlich beleidigt von Merz’ zahmer Kritik an der offensichtlichen Planlosigkeit, mit der das US-Militär gegen den Iran agiert, hatte Trump am Mittwoch eine zeitnahe Entscheidung zum Truppenabzug verkündet. Am Donnerstag setzte er noch ...
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