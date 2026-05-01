Zum Inhalt der Seite
02.05.2026
Nach Trump-Drohung gegen NATO

Berlin bleibt »cool«

Trump droht mit Truppenabzug. Bundesregierung präsentiert sich betont unbeeindruckt

Von Philip Tassev
Auf die als Drohung gemeinte Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, einen Abzug von US-Truppen aus Deutschland in Erwägung zu ziehen, reagiert die Bundesregierung um Kanzler Friedrich Merz (CDU) bisher betont gelassen. Offenbar persönlich beleidigt von Merz’ zahmer Kritik an der offensichtlichen Planlosigkeit, mit der das US-Militär gegen den Iran agiert, hatte Trump am Mittwoch eine zeitnahe Entscheidung zum Truppenabzug verkündet. Am Donnerstag setzte er noch ...

Artikel-Länge: 3934 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe