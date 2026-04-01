In den USA werden selbst Jobs, die jahrzehntelang zu den stabilsten zählten, zunehmend über Plattformen abgewickelt. Ein jüngst vom Forschungsinstitut AI Now veröffentlichter Bericht spricht von der »Gigification« der Pflege, von »Uber für Gesundheitsberufe«. Pflegekräfte werden demnach immer öfter als Subunternehmer angestellt; ohne Versicherungsschutz. Die Löhne werden gedrückt, indem per Algorithmus jene den Zuschlag für Aufträge erhalten, die den günstigsten Pre...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.