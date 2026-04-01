30.04.2026
Meituan, Alibaba, JD, Uber
China reguliert Plattformökonomie
China: 200 Millionen Beschäftigte in der Gigwirtschaft; Beschwerden häufen sich; Regierung steuert gegen
Von Susanne Knütter
In den USA werden selbst Jobs, die jahrzehntelang zu den stabilsten zählten, zunehmend über Plattformen abgewickelt. Ein jüngst vom Forschungsinstitut AI Now veröffentlichter Bericht spricht von der »Gigification« der Pflege, von »Uber für Gesundheitsberufe«. Pflegekräfte werden demnach immer öfter als Subunternehmer angestellt; ohne Versicherungsschutz. Die Löhne werden gedrückt, indem per Algorithmus jene den Zuschlag für Aufträge erhalten, die den günstigsten Pre...
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