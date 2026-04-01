Spargelstecher Während des Konklaves wird kein Spargel serviert. Warum? Zu phallisch? Als ob die Geschichte der katholischen Kirche nicht Belege genug lieferte, dass Priester in den Mund nehmen würden, was der Zölibat ausdrücklich untersagt. Nein, es geht um Nächstenliebe, denn Ausdünstungen und -flüsse eines Spargelkonsumenten haben nun mal ihr ganz besonderes Odeur – und das lenkt davon ab, den nächsten Heini zu Gottes Stellvertreter zu küren. BRD 2025. → Zu Tisch...

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