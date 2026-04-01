30.04.2026
Europäische Rüstung
Boomende Bomber
Die Rüstungsindustrie wächst rasant, nicht nur in der Bundesrepublik. Ein Überblick zu den europäischen Herstellern von Mord- und Totschlag
Von Jörg Kronauer
Goldene Zeiten brechen an für die europäische Rüstungsindustrie. Alle reden von der Militarisierung des gesamten Kontinents. SIPRI, das schwedische Forschungsinstitut, das regelmäßig Daten zur globalen Aufrüstung publiziert, beziffert sie: Weltweit stiegen die Militärausgaben 2025 um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nirgendwo aber schnellten sie so rasant in die Höhe wie in Europa, nämlich um 14 Prozent. In Deutschland, dem Land mit dem größten Streitkräftehaushal...
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