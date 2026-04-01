Hinter dem Neubaugebiet, einfache Vierfamilienhäuser mit ein paar Sandkisten, öden Rasenflächen und schmalen asphaltierten Wegen, auf denen man mit Rollschuhen auf und ab fahren konnte – als Junge mit besserverdienenden Eltern vielleicht sogar mit einem Kettcar –, lagen direkt am Waldrand zwei oder drei ältere Straßen mit schlichten bis pompösen Einfamilienhäusern der 20er bis 60er Jahre. Dort wohnte meine Freundin Nati. »Ihr Vater ist Psychiater«, erwähnte meine Mu...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.