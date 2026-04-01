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30.04.2026
Mittelfristiger Finanzrahmen der EU

Zwei Billionen mit Googles Hilfe

EU-Parlament will Haushalt aufstocken und dafür US-Konzerne zur Kasse bitten. Unmut bei der Kommission

Von Ralf Wurzbacher
Zwei Billionen Euro, eher noch mehr. So üppig soll das Budget der Europäischen Union, der mittelfristige Finanzrahmen (MFR), für die Jahre 2028 bis 2034 ausfallen. Diese Verhandlungsposition haben zumindest die Abgeordneten des EU-Parlaments am Dienstag in Strasbourg festgezurrt. Nun gilt es, die Forderungen gegen die EU-Kommission und eine Reihe schwergewichtiger Mitgliedstaaten durchzusetzen, darunter neben Frankreich, Italien und den Niederlanden auch Deutschland...

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