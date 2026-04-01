Zwei Billionen Euro, eher noch mehr. So üppig soll das Budget der Europäischen Union, der mittelfristige Finanzrahmen (MFR), für die Jahre 2028 bis 2034 ausfallen. Diese Verhandlungsposition haben zumindest die Abgeordneten des EU-Parlaments am Dienstag in Strasbourg festgezurrt. Nun gilt es, die Forderungen gegen die EU-Kommission und eine Reihe schwergewichtiger Mitgliedstaaten durchzusetzen, darunter neben Frankreich, Italien und den Niederlanden auch Deutschland...

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