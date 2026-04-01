Es wird schon jetzt als das Massaker von Toboso bezeichnet: Am 19. April töteten die philippinischen Streitkräfte (englische Abkürzung: AFP) 19 Menschen, darunter zehn kommunistische Guerillakämpfer. Unter den Toten sind auch zwei US-Amerikaner. Das war das Ergebnis einer Razzia gegen eine angebliche Hochburg der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP) in der abgelegenen Zuckerrohranbauregion bei der Ortschaft Toboso auf der Insel Negros in der Zentralprovinz. ...

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