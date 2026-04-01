30.04.2026
Aldi DX
Betriebsratspioniere abgetaucht
Aldi-Süd streicht Stellen – besonders in seiner Digitalsparte, wo erstmals Betriebsratswahlen anstehen
Von Elmar Wigand
Im Ruhrgebiet wird es auf absehbare Zeit wohl keinen Mangel an IT-Fachkräften geben. Sowohl Aldi-Süd als auch Aldi-Nord bauen an ihren benachbarten Firmenzentralen in Mülheim an der Ruhr und Essen seit 2025 massenhaft IT-Personal ab. Am Montag kündigte Aldi-Süd in einer virtuellen Mitarbeiterversammlung an, dass am Firmensitz erneut 1.250 Stellen gestrichen würden. Davon sollen 1.000 auf die weltweit tätige Digitalsparte Aldi DX entfallen. Aldi-Süd lagert die Verwal...
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