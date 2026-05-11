Jahrzehntelang mied die jüdische Dichterin Rose Ausländer das Land ihrer Verfolger. Am 11. Mai 1901 in der Bukowina, im damals österreichisch-ungarischen Czernowitz, geboren, übersiedelte sie als junge Frau in die USA, erwarb die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, kehrte aber in den 1930er Jahren zur Pflege ihrer Mutter nach Czerno­witz zurück, das mittlerweile zu Rumänien gehörte und Cernăuţi hieß. Dort saß sie in der Falle, als am 6. Juli 1941 die SS-Einsatzgrup...

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