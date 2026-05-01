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11.05.2026
Literaturgeschichte

Ruf und Kristall

Vor 125 Jahren wurde die jüdische Dichterin Rose Ausländer geboren, die in Czernowitz und New York zu Hause war

Von Stefan Ripplinger
Jahrzehntelang mied die jüdische Dichterin Rose Ausländer das Land ihrer Verfolger. Am 11. Mai 1901 in der Bukowina, im damals österreichisch-ungarischen Czernowitz, geboren, übersiedelte sie als junge Frau in die USA, erwarb die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, kehrte aber in den 1930er Jahren zur Pflege ihrer Mutter nach Czerno­witz zurück, das mittlerweile zu Rumänien gehörte und Cernăuţi hieß. Dort saß sie in der Falle, als am 6. Juli 1941 die SS-Einsatzgrup...

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