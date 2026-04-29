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29.04.2026
Latin Lovers

Wer fliegt, wer nicht

Von André Dahlmeyer
Einen wunderschönen guten Morgen! In Paraguay hat am Freitag die zehnte Südamerikameisterschaft der U17-Juniorinnen begonnen. Sie endet am 9. Mai und qualifiziert vier Länder des Subkontinents für die U17-WM, die in diesem Jahr zum zweiten Mal in Marokko (insgesamt fünfmal hintereinander) und erneut mit 24 Nationen stattfinden wird. Neben den Gastgeberinnen bereits für die WM qualifiziert haben sich Kanada, USA, Mexiko, Puerto Rico (CONCACAF) sowie die OFC-Teilnehme...

Artikel-Länge: 3781 Zeichen

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