Einmal mehr ist Cottbus überregional in den Schlagzeilen. Einmal mehr gibt die örtliche Neonaziszene den Anlass. Die Universitätsstadt im Süden Brandenburgs gilt als Hochburg rechter Umtriebe in dem Bundesland – was nicht heißt, dass es dort keine linksliberalen, antifaschistischen Inseln gibt. Eine davon, das Hausprojekt »WK51« im Stadtteil Mitte, war in der Nacht zum Montag Ziel eines Angriffs mit Pyrotechnik. »Ich lag in meinem Zimmer kurz vorm Einschlafen. Viert...

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