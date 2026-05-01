02.05.2026
Landlust
Kirche
Aus der Provinz
Von Jürgen Roth
Vor Ostern befragte die Zeit den Religionssoziologen Detlef Pollack zur Bedeutung traditioneller Glaubensformen in der Moderne. Er konstatierte, dass Rituale verblassten, die Bindung an die Kirchen schwinde und insgesamt »eine kulturelle Regression« statthabe: »Man weiß nichts mehr vom Christentum, das eng mit der abendländischen Geschichte verbunden ist. Man versteht dessen Begriffe und Werte nicht mehr, findet vieles vielleicht nur noch komisch.« Ei der Daus! Waru...
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