29.04.2026
Energiesouveränität
Spritrevolution in Kuba
Erstmals eigener marktfähiger Treibstoff mittels Thermokonversion von Rohöl produziert
Von Volker Hermsdorf
Inmitten der von Washington verhängten Energieblockade beweist Kuba abermals seine Fähigkeit, imperialistische Angriffe zu parieren. Während Donald Trumps Regierung seit Monaten versucht, die Wirtschaft der sozialistischen Inselrepublik zu erdrosseln, gelang es Wissenschaftlern und Ingenieuren, das heimische hochviskose schwere Rohöl mit eigener Technologie zu raffinieren und daraus marktfähigen Diesel, Benzin (Naphtha) und Heizöl herzustellen. Der Durchbruch widerl...
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