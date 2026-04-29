Der antikommunistischen Propaganda entgegenwirken

Ich lernte Fiona in Caracas bei einer internationalen Veranstaltung gegen Faschismus kennen. Es war Dezember 2025, und nur wenige von uns ahnten, dass wenige Tage später US-Truppen in Venezuela einmarschieren würden, um Präsident Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores zu entführen und dabei viele Menschen (Zivilisten und Militärangehörige) zu ermorden. Die Welt war eine andere, ganz klar, aber die Gefahr war real – auch wenn das, was schließlich passierte, un...

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