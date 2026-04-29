Die S-Bahn Berlin GmbH hat ein Problem: Ihr gehen die Fahrzeuge aus. Die Bestandsflotte ist in die Jahre gekommen und muss, eine Baureihe nach der anderen, in die Werkstatt. Das kostet Zeit, Geld und Nerven – zuvorderst die der Fahrgäste, aber auch der Stadtpolitiker. Im September wird in der Hauptstadt ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Da kommt es nicht gut, wenn in der Presse von drohenden »Totalausfällen« und »Angebotskürzungen« zu lesen ist. Dabei sollten eige...

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