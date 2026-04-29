29.04.2026
Prozessauftakt gegen »Ulm 5«
Kommunikation erschwert
Stuttgart: Prozess gegen palästinasolidarische Aktivisten gestartet. Neutralität des Gerichts bezweifelt
Von Pablo Flock, Stuttgart
Fast der gesamte Besucherraum stand auf und applaudierte, als Daniel, Crow, Leandra, Zo und Vi in den Saal geführt wurden. In Handschellen, aber mit einem Lächeln, setzten sie sich in den mit schusssicherem Glas abgetrennten Kasten. Am Montag begann der Prozess gegen die als »Ulm 5« bekannte Gruppe. Die fünf Aktivisten sind wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung nach Paragraph 129 angeklagt. Ihnen wird vorgeworf...
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