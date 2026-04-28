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28.04.2026
Aus den Unterklassen

Bierchen trinken

Von Marco Bertram
Vor einer Woche wurde ich in Cottbus Zeuge, wie Energie das Spiel gegen RWE drehen und am Ende mit 5:3 gewinnen konnte. Kurioserweise bekam ich vergangenen Freitag exakt dasselbe Ergebnis beim Oberligaspiel Tasmania Berlin gegen Anker Wismar zu sehen. Unter Flutlicht wurde über 200 Zuschauern eine flotte Partie geboten, und da allein auf der ­Futbology-App 58 Groundhopper aus ganz Europa angemeldet waren, ging in der zweiten Halbzeit der Biervorrat zur Neige. Das h...

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