In der kriselnden Druckbranche gab es vor kurzem zwei interessante technische Innovationen für eine umweltschonendere Produktion. Auf der Leipziger Buchmesse 2026 stellte ein Startup aus Sachsen ein Papier auf Basis von Pilzmyzel vor. Die Produktion von Papier, Karton und Wellpappe frisst nicht nur enorme Mengen Wasser und Energie – sie verbraucht auch jede Menge Holz. Trotz hoher Recyclingquote werden wertvolle Wälder für die Papierherstellung vernichtet, oder man ...

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