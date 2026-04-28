Zum Inhalt der Seite
28.04.2026
Materialwissenschaften

Farbe aus Algen, Papier aus Pilzen

Innovationen in der Druckindustrie versprechen umweltschonendere Produktionsverfahren

Von Florian Osuch
In der kriselnden Druckbranche gab es vor kurzem zwei interessante technische Innovationen für eine umweltschonendere Produktion. Auf der Leipziger Buchmesse 2026 stellte ein Startup aus Sachsen ein Papier auf Basis von Pilzmyzel vor. Die Produktion von Papier, Karton und Wellpappe frisst nicht nur enorme Mengen Wasser und Energie – sie verbraucht auch jede Menge Holz. Trotz hoher Recyclingquote werden wertvolle Wälder für die Papierherstellung vernichtet, oder man ...

Artikel-Länge: 1970 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur zehn Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe