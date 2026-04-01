Der Naturschutzbund Steiermark müht sich redlich, das Pürgschachen-Moor nahe Admont zu retten. Das ist bitter nötig: Die natürlichen Kohlenstoffspeicheranlagen und Mikrobiome sind in Österreich zu über 90 Prozent trockengelegt oder abgetorft worden. BRD 2024. → Geheimnisvolle Moorlandschaften. 3sat, 14.35 Uhr Früh wurde in der DDR der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs forciert. Auf dem Sender werden über den späten Nachmittag und frühen Abend hinweg die ...

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