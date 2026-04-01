Für die dialektisch-historische Materialistin sind die religiösen Überzeugungen geschichtlicher Akteure nicht von Bedeutung, für diese aber schon, und mitunter von der größten. Macht und Rohstoffe sind gut und schön, aber die göttliche Mission will auch verfolgt werden, und sei es am Bildschirm. Es ist ungerecht: Wir sollen und wollen niemandes religiöse Gefühle verletzen, aber unsere Intelligenz darf ungestraft beleidigt werden. Gerade legen monotheistische Interne...

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur zehn Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.