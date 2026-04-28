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28.04.2026
Religion & Politik

Fiese Sache: Himmel auf Erden

Von Marc Hieronimus
Für die dialektisch-historische Materialistin sind die religiösen Überzeugungen geschichtlicher Akteure nicht von Bedeutung, für diese aber schon, und mitunter von der größten. Macht und Rohstoffe sind gut und schön, aber die göttliche Mission will auch verfolgt werden, und sei es am Bildschirm. Es ist ungerecht: Wir sollen und wollen niemandes religiöse Gefühle verletzen, aber unsere Intelligenz darf ungestraft beleidigt werden. Gerade legen monotheistische Interne...

Artikel-Länge: 2019 Zeichen

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