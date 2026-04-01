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28.04.2026
Wirtschaft als das Leben selbst

Ladendiebstahl

Von Helmut Höge
Ich fuhr einmal zum Hermannplatz, um mir im dortigen Bauhaus eine Zeitschaltuhr zu kaufen. Vorher ging ich aber noch ins damalige Karstadt, wo ich bei Hugendubel ein dänisches Schmetterlingsbuch für 16 Euro erwarb, die ich dort an der Kasse gleich zahlte. Dann fuhr ich mit der Rolltreppe in die Lebensmittelabteilung, wo ich an der Fleischtheke ein Kalbsschnitzel kaufte. Danach ging ich zum Bauhaus schräg gegenüber. Kurz davor holte mich ein bärtiger Securitymann von...

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