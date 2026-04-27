Wie soll die globale Handelsschiffahrt umgehen mit dem Klimaschutz? Gestritten wird seit langem, ab Montag ist die UN-Schiffahrtsorganisation IMO (International Maritime Organization) einmal mehr damit befasst. Wesentliche Kräfte der maritimen Wirtschaft sind für baldige rechtswirksame Vereinbarungen, die US-Administration unter Präsident Donald Trump hingegen verlangt unter Drohungen gegen Abweichler, das Beschlusspaket komplett zu »verschrotten« – so jedenfalls be...

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur zehn Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.