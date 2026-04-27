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27.04.2026
Globale Schiffahrt

Klimastreit schlägt weiter Wellen

Tagung der UN-Schiffahrtsorganisation: USA gegen Umweltregeln, Branche will Einheitlichkeit

Von Burkhard Ilschner
Wie soll die globale Handelsschiffahrt umgehen mit dem Klimaschutz? Gestritten wird seit langem, ab Montag ist die UN-Schiffahrtsorganisation IMO (International Maritime Organization) einmal mehr damit befasst. Wesentliche Kräfte der maritimen Wirtschaft sind für baldige rechtswirksame Vereinbarungen, die US-Administration unter Präsident Donald Trump hingegen verlangt unter Drohungen gegen Abweichler, das Beschlusspaket komplett zu »verschrotten« – so jedenfalls be...

Artikel-Länge: 3981 Zeichen

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