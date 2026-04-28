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28.04.2026
Naher und Mittlerer Osten

US-Armada will versorgt werden

Naher und Mittlerer Osten: Unterhalt Zehntausender Truppen mit Wegfall von Golf-Logistik deutlich erschwert

Von Lars Lange
Aktuell erlebt der Nahe und Mittlere Osten einen US-Militäraufmarsch wie seit dem Krieg gegen den Irak 2003 nicht mehr. Schon Mitte April kursierten solche Bilder auf Social Media: spärlich gefüllte Tabletts an Bord der »USS Abraham Lincoln« – ein Fleischspieß mit wenig Nudeln, ein einzelnes Hackfleischpatty mit etwas Reis. Veröffentlicht wurden die Aufnahmen aus dem Innenleben des im Arabischen Meer operierenden Flugzeugträgers zunächst von Newsweek. Das Pentagon r...

Artikel-Länge: 3870 Zeichen

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