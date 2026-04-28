Aktuell erlebt der Nahe und Mittlere Osten einen US-Militäraufmarsch wie seit dem Krieg gegen den Irak 2003 nicht mehr. Schon Mitte April kursierten solche Bilder auf Social Media: spärlich gefüllte Tabletts an Bord der »USS Abraham Lincoln« – ein Fleischspieß mit wenig Nudeln, ein einzelnes Hackfleischpatty mit etwas Reis. Veröffentlicht wurden die Aufnahmen aus dem Innenleben des im Arabischen Meer operierenden Flugzeugträgers zunächst von Newsweek. Das Pentagon r...

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