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28.04.2026
Vereinte Nationen

Bachelet gegen Kast

UN-Spitzenposten: Chilenische Kandidatin stellt sich vor – gegen den Willen ihrer Regierung

Von Juliana Rivas, Santiago de Chile
In der vergangenen Woche ist die zweimalige chilenische Präsidentin Michelle Bachelet vor der UN-Generalversammlung aufgetreten, um sich als Kandidatin für das Amt des Generalsekretärs der Organisation zu präsentieren. Bachelet war Anfang Februar von Chile, Brasilien und Mexiko nominiert worden, zum 1. Januar 2027 die Nachfolge des portugiesischen Amtsinhabers António Guterres anzutreten. Ihre Kandidatur erfolgt inzwischen aber gegen den Willen des amtierenden chile...

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