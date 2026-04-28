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28.04.2026
Arbeitsmarktpolitik

Minijobber in Billiglohnfalle

Kaum Chance auf reguläre Beschäftigung: Paritätischer und Linkspartei fordern sozialversicherungspflichtige Jobs für alle

Von Oliver Rast
Sprungbrett oder Sackgasse? Die Befunde sind eindeutig: Bürgergeldbezieher mit Minijobs bleiben oftmals im Niedriglohnsektor. Ein Sprung in sozialversicherungspflichtige reguläre Beschäftigung gelingt immer weniger Betroffenen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage hervor, über die AFP am Montag berichtete. Die Zahlen sind brisant: 2017 wurden seitens der Bundesagentur für Arbeit (BA) noch 102.084 Minijobber in sozialversicherungspflic...

Artikel-Länge: 4070 Zeichen

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