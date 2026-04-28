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28.04.2026
Reaktion auf Militarisierung

Immer mehr Verweigerer

Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung im ersten Quartal 2026 stark gestiegen

Von Kristian Stemmler
Mit immensem Aufwand wirbt die Bundeswehr um Rekruten: Die Armee organisiert Ausbildungsmessen, schickt Jugendoffiziere in die Schulen und produziert Youtube-Serien, die den Militärdienst als großes Abenteuer darstellen. Dennoch wollen sich immer weniger junge Männer und Frauen als Kanonenfutter hergeben. Im ersten Quartal des Jahres ist die Zahl der Menschen, die einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung (KdV) gestellt haben, auf 2.656 angestiegen, wie die Neue Osn...

Artikel-Länge: 4139 Zeichen

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