28.04.2026
Kirche und Krieg
Umfassend einsatzbereit
Wenn demnächst im Krieg gestorben wird, sind die Kirchen zur Stelle. Sie wollen seelsorgerisch wirken und Halt geben, wie ein gemeinsames Papier von Evangelischer und Katholischer Kirche erklärt. Den Krieg stellen sie nicht in Frage
Von Horsta Krum
Im November 2025 stellte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihre neue Denkschrift der Öffentlichkeit vor: »Welt in Unordnung – Gerechter Friede im Blick, Evangelische Friedensethik angesichts neuer Herausforderungen«. Sie liest sich wie eine regierungsamtliche Stellungnahme in christlichem Gewand, geschmückt mit Bibelzitaten. Kurz darauf führte die Evangelische Akademie Berlin, zusammen mit zwei anderen evangelischen Akademien, eine Veranstaltung zu dieser...
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