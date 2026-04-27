Es ist leider so: Betrachtet man Skandale in Österreich genauer, werden ihre Dimensionen, ganz frei nach Heisenberg, immer unschärfer. Beim ORF musste der Chef kürzlich gehen, weil ihm »sexuelle Belästigung« vorgeworfen wurde, von einer Untergebenen. Stellt sich heraus, dass sich nichts herausstellt: Eine eigens einberufene Kommission respektive Compliance-Stelle, wie es heutzutage so schön heißt, konnte eine Verletzung der »Compliance- und ethischen Standards« fest...

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