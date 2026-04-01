Verfickt Die Partnerwahl der Gelbhalsmäuse ist eng begrenzt, wurde doch ihre Population durch den Winter stark dezimiert. Andere Sorgen haben die Eisvögelmännchen: Die müssen erst die Feindseligkeit der Weibchen erdulden, ehe sich gepaart werden kann. BRD 2022. → Wilder Frühling. Tierische Liebe zwischen Oberrhein und Zugspitze. Arte, 16.20 Uhr Absaufende Insel Malle ist nur einmal im Jahr – und entsprechend wüten die teutonischen Bierbataillone auf der spanischen M...

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