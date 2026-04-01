→ Am 4. März 2026 hat Peter Schadt an dieser Stelle im Rahmen seiner Forschungen zu einer »Kritik der politischen Ökonomie der Digitalisierung« über eine Werttheorie im 21. Jahrhundert geschrieben. Der Beitrag hat zahlreiche Reaktionen hervorgerufen und wurde vielfach kommentiert. Da die Diskussion grundsätzliche theoretische Fragen berührt, geben wir dem Autor hier die Gelegenheit, ausführlich darauf zu antworten. (jW) Die erste Vorstellung meiner Habilitationsschr...

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