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27.04.2026
Marxismus

Kein blinder Fleck

Warum Marx weder die Natur noch die Carearbeit übersehen hat und digitale Informationen eine besondere Rolle spielen. Zur Diskussion der objektiven Werttheorie

Von Peter Schadt
→ Am 4. März 2026 hat Peter Schadt an dieser Stelle im Rahmen seiner Forschungen zu einer »Kritik der politischen Ökonomie der Digitalisierung« über eine Werttheorie im 21. Jahrhundert geschrieben. Der Beitrag hat zahlreiche Reaktionen hervorgerufen und wurde vielfach kommentiert. Da die Diskussion grundsätzliche theoretische Fragen berührt, geben wir dem Autor hier die Gelegenheit, ausführlich darauf zu antworten. (jW) Die erste Vorstellung meiner Habilitationsschr...

Artikel-Länge: 21387 Zeichen

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