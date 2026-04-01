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27.04.2026
Musik

Erfahrung ist nicht Wiederholung

Herbert Blomstedt dirigiert Bruckners 7. Sinfonie bei den Berliner Philharmonikern

Von Kai Köhler
Unter Anton Bruckners Sinfonien dürfte die Siebte die zugänglichste sein. Sie war bei der Uraufführung 1884 sein erster großer Erfolg und blieb es, während ihre beiden unmittelbaren Vorgängerinnen noch jahrelang warten mussten, bis sie endlich – und in verstümmelter Form – zu Gehör kamen. In der Siebten ist die schroffe Instrumentierung abgemildert. Das Melodische tritt in den Vordergrund, rhythmische Überlagerungen, die den Verlauf verkomplizieren, kommen hier eben...

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