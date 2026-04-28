Entwaldete und zerlöcherte Berghänge, teils regelrechte Mondlandschaften, dazu kontaminierte Böden und Flüsse sowie zu befürchtende Gesundheitsauswirkungen auch in weit entfernten Gebieten: Myanmar sorgte international vor allem durch den brutalen Bürgerkrieg für Schlagzeilen, doch im Hintergrund der komplexen politischen Konflikte vollzieht sich noch eine andere Katastrophe, ausgelöst durch den Boom bei der Gewinnung von seltenen Erden. Deren Abbau, der im Norden d...

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