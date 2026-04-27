Der algerische Schriftsteller Kamel Daoud, der seit zwei Jahren in Frankreich lebt und für seinen Roman »Huris« den Prix Goncourt erhielt, sagte einmal in einem Interview: »Die Schriftsteller halten der Wirklichkeit den Spiegel vor, eine andere Schuld haben sie nicht.« Aber so einfach ist es nicht. Weil er eine Akte aus den Patientendateien seiner als Psychiaterin tätigen Ehefrau zur Grundlage des Romans gemacht hatte, wurde er am 21. April von einem Gericht im alge...

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