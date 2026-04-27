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27.04.2026
Vereinigte Staaten

»Lasst Mumia Abu-Jamal endlich frei!«

Weltweit wurde anlässlich seines 72. Geburtstags für den gefangenen US-Bürgerrechtler demonstriert

Von Jürgen Heiser
Als der US-Bürgerrechtler Mumia Abu-Jamal am vergangenen Freitag im Gefängnis Mahanoy in Pennsylvania 72 Jahre alt wurde, konnte er sich sicher sein, trotz seiner fast 45jährigen politischen Haft nicht vergessen, sondern Teil einer globalen Bewegung zu sein, die sagt: »Eine andere Welt ist möglich!« In der zentralisierten Justizverwaltungsstelle für Gefangenenpost füllten sich nämlich die Postsäcke mit Geburtstagsgrüßen aus den USA, Lateinamerika, Europa und weitere...

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