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27.04.2026
Pharmaindustrie

Bayer-Konzern weiter in der Krise

Aktionärsversammlung: Folgen des Monsanto-Kaufs nicht überwunden. Protest trotz rein virtueller Tagung

Von Leon Wystrychowski
Auch die diesjährige Bayer-Hauptversammlung am vergangenen Freitag stand ganz im Zeichen des »Turnarounds«. So nennt der Chemieriese den 2023 unter CEO Bill Anderson eingeleiteten Sanierungs- und Umstrukturierungskurs. Diese Kombination aus Modernisierung, Sparprogramm – inklusive der Vernichtung von 14.000 Arbeitsplätzen – und einer Imagekampagne (Motto: »Health for all, Hunger for none«) war notwendig geworden, nachdem das Pharmaunternehmen 2018 den skandalträchti...

Artikel-Länge: 4069 Zeichen

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